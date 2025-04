Hoje é Dia destaca os direitos dos indígenas e o incentivo à leitura

Começamos pelo último dia da semana, porque consideramos a efeméride de maior destaque, pelo histórico de violações de direitos que envolve. O dia 19 de abril é o Dia dos Povos Indígenas. O Brasil tem cerca de 1,7 milhão de indígenas autodeclarados de 305 etnias, o que representa 0,83% da população, de acordo com dados do Censo 2022 do IBGE. Povos que enfrentam dificuldades no acesso a uma educação que respeite suas características culturais, no acesso ao atendimento de saúde e, o pior, a violência de agropecuaristas e garimpeiros que tentam tomar posse de suas terras. A Agência Brasil deu visibilidade à luta dos indígenas em diversas ocasiões. Nesta reportagem de 2024 falou sobre violência e demarcação de terras. Nesta outra, de 2017, explicou de forma aprofundada todos os direitos previstos para esses povos na legislação. A mais recente luta dos indígenas é contra o Marco Temporal, um projeto de lei segundo o qual os povos originários só têm direito às terras que ocupavam na época da promulgação da Constituição de 1988. Entenda como essa tese ameaça a demarcação das terras indígenas nesta reportagem do Repórter Brasil, da TV Brasil.

Entenda o marco temporal sobre a demarcação de terras indígenas 0:00 / 0:00

Você sabe cantar todo o hino nacional brasileiro? Ou conhece sua história? A música foi composta por Francisco Manoel da Silva em 1822, em comemoração à independência brasileira de Portugal. Em 13 de abril de 1831 ela foi cantada com uma letra diferente da original, e é por isso que 13 de abril é o Dia do Hino Nacional Brasileiro. A letra que cantamos hoje foi escrita em 1909 pelo poeta e jornalista Joaquim Osório Duque Estrada. Saiba mais sobre a efeméride e este que é um dos símbolos mais importantes da pátria nesta edição de 2013 do Repórter Brasil, da TV Brasil, e nesta de 2015 do História Hoje, programa da Rádio Nacional.