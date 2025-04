Rádio MEC estreia série original de Ruy Castro sobre boleros e tangos

A produção de Ruy Castro, Heloisa Seixas e Julia Romeu está disponível em diversas plataformas. Além de acompanhar no dial da emissora, o público pode conferir o conteúdo exclusivo no app Rádios EBC, na transmissão em streaming no site da emissora pública e em formato podcast pelo Spotify.

Primeiro episódio

Em O Bolero no Brasil, episódio de estreia da série, Ruy Castro destaca a vinda de diversos cantores latino-americanos para o Brasil, incluindo artistas do México e de Cuba, onde o bolero reinava. O programa lembra ainda que até os cantores brasileiros adoravam cantar boleros, em espanhol ou mesmo em português.

Ao longo da atração, Ruy Castro resgata canções emblemáticas da presença do bolero na cultura brasileira. São elas: Talvez, Talvez, Talvez (interpretada pelo Trio Irakitan); Sabor a Mim (também com o Trio Irakitan); Perfídia (na voz de Nelson Gonçalves); Beija-me Muito (Francisco José); Tu Me Acostumbraste (Nana Caymmi); La Puerta (Nana Caymmi); Perfídia/Perdon (Altemar Dutra); Contigo Aprendi (Altemar Dutra); Noche de Ronda (Madalena de Paula); Uma Mujer (João Gilberto); Angelitos Negros (Caetano Veloso); Si Me Enamoro (Leny Andrade); Un Argentino en Brasil (Dick Farney); e Solamente Una Vez (Emílio Santiago).

Sobre Ruy Castro

O jornalista e escritor Ruy Castro começou sua trajetória profissional como repórter em 1967, no Rio de Janeiro, e atuou nos principais veículos da imprensa carioca e paulistana. Em 1988 passou a se dedicar aos livros e fez sua estreia como escritor em 1990, com o lançamento de Chega de Saudade: a História e as Histórias da Bossa Nova.