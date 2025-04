Salão do Estudante promove oportunidades para estudar no exterior

Coordenada pela Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, a presença portuguesa conta com o apoio de entidades acadêmicas e diplomáticas, além da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), com participação confirmada em Salvador. No país europeu, há um regime especial que considera o desempenho acadêmico durante o ensino médio dos estudantes internacionais, mas, no caso dos brasileiros, muitas universidades aceitam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como critério de seleção.

Há também bolsas de estudo oferecidas por mérito acadêmico, critérios socioeconômicos e áreas estratégicas. Já nas instituições privadas, o ingresso ocorre por meio de processos seletivos próprios.

"Brasil e Portugal compartilham laços históricos e culturais que se refletem na educação. Todos os anos, mais brasileiros escolhem Portugal para estudar, atraídos pela qualidade acadêmica, pela proximidade linguística e pelas oportunidades de mobilidade e empregabilidade", afirma Denise Castilho de Matos, coordenadora da Internacionalização da Agência Erasmus +.

De acordo com a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), 14.491 estudantes brasileiros frequentaram instituições portuguesas no ano letivo de 2023-2024. Desses, 6.802 estavam em cursos técnicos superiores e licenciaturas, 4.721 em cursos de mestrado e mestrado integrado e 2.968 em cursos de doutorado. Além disso, mais de 10 mil estudantes já ingressaram em universidades portuguesas por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Outros países

Os Estados Unidos também participam do Salão do Estudante acompanhado de diversas instituições de ensino, além do EducationUSA, a rede global de Centros de Orientação do Departamento de Estado Americano. A rede dará suporte para os alunos interessados em estudar no país, orientando sobre o processo de admissão e de obtenção do visto estadunidense.