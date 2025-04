Ato em São Paulo pede justiça no caso de senegalês morto por PM

Repercussão

A ministra de Integração Africana e Negócios Estrangeiros do Senegal, Yassine Fall, afirmou que pedirá explicações ao governo brasileiro sobre a morte do ambulante Ngange Mbaye. "Por meio da nossa representação diplomática, buscaremos meios para elucidar as circunstâncias dessa morte trágica", declarou, em comunicado à imprensa.

"Foi com grande tristeza e consternação que fui informada da morte trágica do nosso compatriota Ngagne Mbaye em São Paulo", escreveu. "Neste momento doloroso, quero expressar, em nome do governo do Senegal, as nossas mais sinceras condolências."

A organização não governamental (ONG) Horizon Sans Frontières, que acompanha casos de migração e violência, também condenou o episódio, dizendo que a morte foi "um novo crime cometido contra um cidadão senegalês no Brasil" e apontando o país como uma "zona de violência endêmica".

"Em 2018, a polícia brasileira matou mais de 6.220 pessoas, o maior número, já registrado na história da segurança pública do país. Este número significa que 17 civis são mortos todos os dias em intervenção policial. Exorto o Estado a aumentar a conscientização sobre o índice de segurança e o índice de criminalidade de certas áreas, a fim de proteger melhor os povos senegaleses em todo o mundo", diz o comunicado da ONG.