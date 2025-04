Fifa define árbitros e inclui câmeras corporais no Mundial de Clubes

? FIFA (@FIFAcom) April 14, 2025

O Super Mundial será a primeira competição profissional da Fifa na carreira do catarinense Ramon Abatti Abel, de 35 anos. Em 2023, ele entrou em campo em quatro partidas do Mundial Sub 20, na Argentina. Já o goiano Wilton Pereira Sampaio, de 43 anos, já apitou quatro jogos da Copa do Mundo do Catar (2022), entre eles, o duelo França x Inglaterra, nas quartas de final, vencido pelos Les Blues por 2 a 1. Antes, Wilton Pereira já trabalhara em uma partida do Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes Unidos, em 2018.