Brasil encerra Santiago World Boccia Challenger com sete medalhas

Quem também conquistou o ouro foi o cearense Maciel Santos, na disputa individual da classe BC2 (para atletas que não podem receber assistência), e o mineiro Mateus Carvalho, no individual da classe BC3 (que usam instrumento auxiliar e podem ser ajudados por outra pessoa).

O quinto ouro foi alcançado na disputa por equipes BC1/BC2. Andreza Vitoria, José Chagas e Maciel Santos superaram os times da Argentina (9 a 3), do Chile (13 a 1) e do Canadá (6 a 4) para ficarem no lugar mais alto do pódio.

Além disso, o Brasil garantiu uma prata com Evelyn Oliveira na classe BC3 e um bronze com Evani Calado e Mateus Carvalho nas duplas BC3.