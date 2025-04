Lula emite nota de pesar pela morte de Dom Angélico

"Das greves dos trabalhadores em São Paulo nas décadas de 70 e 80, passando por momentos históricos da luta pela redemocratização e pela justiça social no nosso país, estivemos sempre juntos do lado da verdade e do bem comum. Guardo as lembranças do grande amigo que fez da ternura e da bondade os princípios que guiaram sua vida. 'Amai-vos e não armai-vos' era sua lição para todos nós", continuou o presidente, na nota.