No DR com Demori, Manuela D'Ávila aborda violência política de gênero

A jornalista, escritora e ex-deputada federal Manuela D'Ávila foi a entrevistada do programa DR com Demori, apresentado pelo jornalista Leandro Demori, que vai ao ar nesta terça-feira (15) na TV Brasil.

Na conversa, Manuela reflete sobre sua trajetória política, as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no parlamento, o impacto da maternidade em sua vida pública e os desafios atuais da esquerda no Brasil.

Ao responder como é possível sobreviver na política sem perder a humanidade, ela contou que essa tem sido uma preocupação constante desde o início de sua carreira.