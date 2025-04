Sesc SP promove evento em São José dos Campos no Dia Mundial do Lazer

O Sesc SP comemora nesta quarta-feira (16), em São José dos Campos, o Dia Mundial do Lazer, com o simpósio Lazer, Sustentabilidade e Desenvolvimento - Caminhos para um Desenvolvimento Sustentável, para estimular a população a refletir sobre a importância dessa prática no cotidiano. O evento visa também fortalecer a ideia do lazer como direito social e sua importância na vida cotidiana, bem como expandir e promover a prática em todo o mundo.



A data foi instituída globalmente em 2021, pela Organização Mundial do Lazer (WLO), e tem como lema neste ano Lazer para uma Sociedade Melhor.

Das 10h às 20h30, na sede do Sesc em São José dos Campos, será discutida uma proposta de reflexão sobre a importância do lazer na sociedade, sobretudo no que tange a temas que atravessam questões contemporâneas, tais como qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade integral.

