Trestles será palco da disputa do surfe na Olimpíada de Los Angeles

O Brasil é o maior medalhista olímpico do surfe, desde que a modalidade estreou no Jogos de Tóquio 2020. O potiguar Ítalo Ferreira foi o primeiro campeão olímpico da história do surfe na praia de Tsurigasaki (Japão). Na edição seguinte, em Paris 2024, a gaúcha Tatiana Weston-Webb faturou a prata e Medina o bronze.

A Olimpíada de Los Angeles será realizada entre 4 e 30 de julho de 2028.

Cidades sedes de competições na Califórnia

LOS ANGELES