Aldeia terena de Avaí, em São Paulo, inicia gincana cultural

Para marcar o Abril Indígena, moradores da aldeia Ekeruá, da Terra Indígena Araribá promovem a 4ª edição da Gincana Cultural. A comunidade fica localizada no município de Avaí, no interior de São Paulo, próximo a Bauru.

O evento conta tem o apoio do professor Rodolfo Langhi, do Departamento de Física e Meteorologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Com programação concentrada no período da tarde, a gincana permite ao público, entre outras atividades, saber mais sobre constelações indígenas, por meio de palestra ministrada por Langhi.

Nessa terça-feira (15), os visitantes participaram de sessões de observação do céu, aplicando os novos saberes que assimilaram na palestra feito por Langhi, que tem vínculo com o Observatório Didático de Astronomia. Ele falou ainda sobre a relação da agricultura tradicional com os astros.