EBC apresenta comunicação integrada para profissionais do governo

No braço governamental, com a atuação de perfis como o do Canal GOV, destacam-se as transmissões ao vivo dos atos do Presidente da República, tutoriais que explicam como acessar políticas públicas e conteúdos informativos que promovem o engajamento cidadão.

A EBC é finalista na 3ª edição do Prêmio Social Media Gov, principal premiação de comunicação em redes sociais do setor público. Organizado pela plataforma WeGov, o prêmio seleciona as principais referências em boas práticas na comunicação pública.

Jornalismo público

O gerente executivo de Jornalismo da TV Brasil, Marcio Motta, compartilhou experiências do telejornalismo público e os desafios enfrentados para garantir uma cobertura plural, equilibrada e de interesse social.

"Atualmente, são cerca de duas horas diárias de notícias na programação da TV Brasil, incluindo os carros-chefes Repórter Brasil Tarde, Repórter Brasil e os boletins que são produzidos ao longo do dia", informou Motta.

A importância das Rádio Nacional, Rádio MEC e da Agência Brasil foi mencionada, com números que demonstram o crescimento dos veículos. Na Agência Brasil, por exemplo, houve um crescimento de 20% no número de usuários e 91 milhões de visualizações em 2024.