Observadores internacionais descartam fraude em eleição no Equador

Apesar de não reconhecer as denúncias de fraude da oposição, a missão da OEA disse que observou "com preocupação" que o processo foi marcado por condições desiguais durante a campanha, "bem como por indícios sobre uso indevido de recursos públicos e do aparato estatal com fins proselitistas".

Enquanto o resultado foi reconhecido pelo Brasil, a Colômbia se manifestou afirmando que não é possível reconhecer a vitória de Noboa. O presidente Gustavo Petro afirmou que não há eleições livres sobre um Estado de Exceção. "Acredito que o governo deveria submeter as atas de cada seção eleitoral para verificação".

Estado de exceção

Com uma equipe de 104 observadores, o relatório preliminar da União Europeia disse que eles puderam acompanhar a votação sem restrições indevidas, que os candidatos puderam fazer campanha sem obstáculos e que foram garantidas as liberdades de reunião e movimento "apesar do Estado de Exceção que impera em algumas partes do país".

O Estado de Exceção decretado um dia antes da votação foi criticado como ferramenta para manipular o processo eleitoral. A missão da UE afirma ainda que o fato de Noboa não se licenciar do cargo para a campanha, como manda a legislação equatoriana, causou "desequilíbrio nas condições de competição".

OEA

Em seu informe preliminar, a Organização dos Estados Americanos (OEA) disse que a "a população se expressou com claridade sobre quem deve conduzir o país durante os próximos quatro anos" e reconheceu "o desempenho profissional e comprometido do pessoal técnico do Conselho Nacional Eleitoral (CNE)", a autoridade eleitoral do Equador.