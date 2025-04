PM investigará vídeo publicado pelo 9º Baep de São José do Rio Preto

A Polícia Militar de São Paulo (PM) fará uma investigação sobre um vídeo no qual policiais militares aparecem em frente a uma cruz em chamas e erguendo os braços na altura dos ombros, gestos atribuídos à Ku Klux Klan, nos Estados Unidos, e a grupos defensores da supremacia branca, semelhante a grupos nazistas, que chamou a atenção ao vir a público nas redes sociais nesta terça-feira (15).

Na gravação há uma trilha que aparece com sinalizadores vermelhos e com a sigla do Batalhão de Ações Especiais da Polícia ao fundo. O vídeo foi publicado no perfil do Instagram do 9º Baep, de São José do Rio Preto, e retirado após a repercussão.

A PM disse por meio de nota que é uma instituição legalista e repudia toda e qualquer manifestação de intolerância. Informou que assim que tomou conhecimento das imagens, instaurou um procedimento para investigar as circunstâncias relativas ao caso.