Polícia Federal combate fraudes em licitação no estado do Rio

A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta quarta-feira (16), dez mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa envolvida em fraudes em licitações e em lavagem e dinheiro. Os alvos da operação Teatro Invisível II também são suspeitos de obstrução de justiça e caixa dois eleitoral.

A ação é um desdobramento da operação Teatro Invisível, deflagrada em 12 de setembro do ano passado, que buscou desarticular organização criminosa que propagava informações falsas contra determinados candidatos nas eleições do ano passado, em mais de dez municípios do estado do Rio.

. Além disso, a PF constatou que o grupo usou recursos não declarados à Justiça Eleitoral para favorecer candidatos políticos nas eleições municipais de 2024.