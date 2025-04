Time português Estoril usará uniforme inspirado em Ayrton Senna

? Estoril Praia SAD (@estorilpraiasad) April 15, 2025

O tricampeão mundial, que morreu em um acidente em Ímola em 1994, dominou as condições torrenciais do circuito para conquistar a primeira de suas 41 vitórias.

"O Estoril Praia presta homenagem à pessoa e ao atleta que marcou uma geração com três campeonatos mundiais pela McLaren, cuja ligação ao município de Cascais e a Portugal é inequívoca", afirmou o clube em comunicado.

Em outra homenagem no último fim de semana, o sobrinho do falecido piloto, Bruno, dirigiu o Lotus Type 97T que Senna pilotou para a vitória em Estoril como parte de uma demonstração no Festival de Goodwood, na Inglaterra.