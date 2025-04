Fábricas clandestinas de cosméticos são fechadas na Baixada Fluminense

Duas fábricas clandestinas de cosméticos foram fechadas em Nilópolis e São João de Meriti, na Baixada Fluminense pela Polícia Civil. A ação resultou na prisão de duas pessoas em flagrante.

A operação cumpriu mandados de busca e apreensão e constatou que os fabricantes adulteravam as embalagens, os rótulos e até mesmo o conteúdo do produto comercializado ilegalmente, colocando em risco a vida dos consumidores. As investigações apontaram que a produção de cosméticos falsificados, em larga escala, contava com maquinários modernos. Os dois estabelecimentos foram interditados.

As fábricas apresentavam condições precárias de funcionamento, com empregados trabalhando sem equipamento de proteção. Os agentes identificaram fraude junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como forma de obter autorização para a produção dos cosméticos, fabricados em ambiente insalubre, colocando em risco integridade e a saúde dos empregados da empresa e dos consumidores.