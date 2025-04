Hugo Calderano bate número 3 e vai à semi em etapa da Copa do Mundo

O Brasil também contou com Bruna Takahashi nas quartas de final femininas na chave de simples. A paulista (24ª no ranking) chegou a vencer um set contar a chinesa Chen Xingtong, número quatro do mundo, mas asiática fez valer seu favoritismo e selou a classificação às semifinais com vitória por 4 sets a 1 (11/6, 6/11, 13/11, 11/7 e 11/7).

O país começou a competição com outros dois atletas, Vitor Ishiy e Eric Jouti, eliminados na fase de grupos. A etapa da Copa do Mundo em Macau reúne 48 atletas e vai até o próximo domingo (20). O tênis de mesa brasileiro busca medalha inédita no torneio.