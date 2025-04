Kaio Jorge comanda Cruzeiro em vitória sobre o Bahia

? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) April 18, 2025

A vitória alcançada em casa levou a Raposa à 7ª posição, com sete pontos. Já o Bahia, que ainda não triunfou nesta edição do Brasileiro (com três empates e uma derrota), ocupa a 18ª colocação da classificação com apenas três pontos.

O Cruzeiro teve a oportunidade de alcançar uma vitória ainda maior, pois aos 11 minutos o juiz assinalou pênalti após o goleiro Ronaldo derrubar Kaio Jorge dentro da área. O próprio atacante foi para a cobrança, mas o camisa 96 defendeu o chute.

Mas a equipe mineira continuou no ataque e conseguiu ir para o intervalo em vantagem. Aos 51 minutos o volante Lucas Romero acertou um chute muito forte da intermediária para marcar um golaço.