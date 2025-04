Vasco e Flamengo fazem Clássico dos Milhões neste sábado no Brasileiro

Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado (18) pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Maracanã, às 18h30 (horário de Brasília). Os rubro-negros buscam manter a liderança da competição, enquanto a equipe cruzmaltina tenta se reabilitar, já que na última rodada perdeu fora de casa para o Ceará por 2 a 1. A Rádio Nacional transmite ao vivo o Clássico dos Milhões com narração de Rodrigo Campos, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagens de Rafael Monteiro. O pré-jogo começa 30 minutos antes do inicio da partida.

Pelo lado do Vasco, o técnico Fábio Carille diz como deve ser o espírito do time na noite deste sábado (19), após o último revés em Fortaleza.