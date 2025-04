Educação digital é desafio para o povo Rikbaktsa

Queda do rendimento escolar; falta de interação entre os alunos; problemas de ansiedade e insegurança; desigualdades sociais e exclusão; problemas de postura. A lista, que tem mais oito itens, foi feita pelos estudantes da Escola EstaduaI Indígena Pé de Mutum e colocada na parede da sala de aula para alertar sobre as desvantagens do uso do celular na escola.

Neste ano, o uso do celular passou a ser restrito em todas as escolas do país, e não foi diferente na escola da aldeia Pé de Mutum, na Terra Indígena (TI) Japuíra, no noroeste do estado de Mato Grosso.

. Um deles é o endividamento em jogos e apostas online. Diante desse cenário cada vez mais conectado, tanto escola quanto projetos que ali são desenvolvidos buscam orientar a população.