Fla derrota o Boca e vence Champions League das Américas pela 2ª vez

NBB tem mata-mata definido

Também no sábado, a principal competição de clubes do basquete masculino do Brasil concluiu sua fase de classificação. As últimas duas partidas do Novo Basquete Brasil (NBB) tiveram a vitória do Botafogo sobre o Bauru por 85 a 84, fora de casa e do São Paulo sobre o Brasília por 88 a 79, em casa.

Agora, os oito confrontos das oitavas de final, decididas no sistema melhor de cinco jogos, já estão definidos.

Próximos jogos

Minas (1º colocado) x Mogi (16º)

Flamengo (2º) x Caxias (15º)