Hoje é Dia destaca a alfabetização de pessoas com deficiência auditiva

A semana é bem diversa, com efemérides que vão desde direitos humanos, educação, esporte e história. Começamos com o Dia Nacional da Educação para Surdos, celebrado no dia 23 de abril, e o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras), no dia 24 de abril. O Brasil possui mais de dez milhões de pessoas com deficiência auditiva, segundo dados do IBGE. Mesmo com os avanços nas últimas décadas, essa parcela da população ainda enfrenta muitas dificuldades para se alfabetizar e acessar serviços básicos do dia a dia, fornecidos por empresas públicas e privadas. Daí a importância dessas duas efemérides.

Os veículos da EBC deram grande destaque ao tema em 2022, quando a lei brasileira que reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação e expressão completou 20 anos. A Agência Brasil abordou as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência auditiva nesta reportagem e também nesta outra aqui. O Revista Brasil, da Rádio Nacional, trouxe o histórico da educação de surdos no Brasil, que começou em 1857, ainda durante o império. O tema também foi amplamente explorado nesta edição do jornal Brasil em Dia e no capítulo sobre Libras do Caminhos da Reportagem, ambos programas da TV Brasil.