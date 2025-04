Sábado de clássicos termina com empates no Rio e em Porto Alegre

Em duelo com transmissão da Rádio Nacional, Vasco e Flamengo não mudaram o placar no clássico no Maracanã, que ficou em 0 a 0, mantendo o Rubro-Negro invicto no Campeonato Brasileiro, com 11 pontos, na liderança da tabela após cinco partidas realizadas. Já o Vasco foi a sete pontos.

Diante de pouco mais de 39 mil pessoas, o chamado Clássico dos Milhões viu os goleiros Léo Jardim e Rossi brilharem e impedirem os torcedores de comemorar gols. O jogador do Vasco, principalmente, colaborou fazendo quatro grandes defesas, saindo vencedor de um embate pessoal com o meio-campo Gerson.

Gre-Nal também termina empatado

. O Tricolor deixou momentaneamente a zona de rebaixamento do Brasileirão, com quatro pontos, mesma pontuação do primeiro time dentro do Z-4, o São Paulo. Já o Colorado soma seis pontos.