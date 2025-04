Brasilienses homenageiam papa Francisco nos 65 anos da capital

"Ele foi uma pessoa muito humilde e falava sobre a caridade com seu acolhimento aos pobres. Ele falava muito sobre a juventude dentro da Igreja, e eu acho que o meu papel como jovem é olhar para ele como uma inspiração", disse a moradora de Riacho Fundo 2, uma das regiões administrativas de Brasília.

Maria Eduarda diz ser apaixonada pela capital, apesar de citar a insegurança "em algumas regiões da cidade".

"Vou para o Rio de Janeiro, para Goiás, e percebo que aqui nós somos únicos. Me sinto muito acolhida de morar aqui, independentemente de ser Plano Piloto ou região administrativa", disse.

O Plano Piloto é a região central de Brasília com o metro quadrado mais valorizado se comparado com as outras regiões.

Tristeza

O médico Victor Wichrowski, de 35 anos de idade, carregava uma imagem do papa Francisco na missa dos 65 anos de Brasília. Ele disse que também recebeu a notícia da morte do líder da Igreja Católica com um misto de tristeza e alegria.