Dilma Rousseff destaca pontificado humanista e corajoso de Francisco

A presidenta do banco dos Brics e ex-presidenta da República Dilma Rousseff manifestou nesta segunda-feira (21) profundo pesar pelo falecimento do papa Francisco. Em nota divulgada pelas redes sociais, ela destacou o legado humanista do pontífice e o classificou como "um exemplo de humanidade".

"A partida de Sua Santidade marca o fim de um dos pontificados mais humanistas, corajosos e inspiradores da história recente", afirmou. Para Dilma, o papa, primeiro da América Latina, "trouxe para o trono de Pedro a linguagem do cuidado, da simplicidade e da esperança".

A ex-presidenta, que esteve com o pontífice em 2024 , ressaltou ainda o papel de Francisco na? frequentemente referida por ele como a "Casa Comum".