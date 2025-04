Ferroviária derrota Inter e lidera Brasileirão Feminino: 2 a 1

Por mais uma rodada, Ferroviária e Cruzeiro seguirão compartilhando a liderança do Brasileirão Feminino A1. Neste domingo (20), as Guerreiras Grenás derrotaram o Internacional por 2 a 1, na Fonte Luminosa e se mantiveram invictas e em primeiro lugar pelos critérios de desempate, com 16 pontos em seis partidas.

Mais cedo, o Cruzeiro derrotou o América por 3 a 0 e também chegou aos 16 pontos. A equipe paulista tem um gol a mais de saldo (11 contra 10). Em Araraquara, a Ferroviária abriu o placar aos 31 minutos, quando Darlene encontrou Júlia Beatriz livre para marcar.

No segundo tempo, o Inter igualou aos 10 minutos, com gol de Julieta Morales. No entanto, aos 27, Raquel recebeu de frente para a goleira Mayara e marcou o gol da vitória grená.