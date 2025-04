Secretário da CNBB diz que papa tinha alegria de falar sobre o Brasil

"No seu gesto, lavando os pés de presos, acolhendo migrantes, abraçando doentes, o mundo viu a face do bom pastor", completou.

Mais cedo, o Vaticano confirmou que o papa Francisco foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), seguido por coma e colapso cardiovascular irreversível.

Os detalhes do rito de sepultamento e os próximos passos do Vaticano com relação à sucessão papal ainda não foram divulgados.