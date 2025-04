China envia esta semana nova missão tripulada ao espaço

É liderada por Cai Xuzhe, um antigo piloto de caça de 48 anos, que já voou a bordo da estação espacial Tiangong durante a missão Shenzhou-14, em 2022.

A tripulação também inclui Wang Haoze, de 35 anos, a única engenheira de voo espacial do país e a terceira mulher chinesa a participar de uma missão espacial tripulada.

Song Lingdong, um homem de 34 anos, completa o trio.

A equipe da Shenzhou-19 realizou experiências para observar como as radiações extremas, a gravidade, a temperatura e outras condições afetam os "tijolos" feitos de materiais que imitam o solo lunar, de acordo com os comunicados de imprensa emitidos na ocasião do lançamento.

A estação Tiangong, cujo módulo central Tianhe foi lançado em 2021, deverá ser utilizada durante cerca de dez anos.

Nave de carga

Em Xangai, a população terá a chance de ver um modelo em tamanho real da nave de carga de próxima geração da China, a Qingzhou, projetada para futura entrega de suprimentos em órbita. Será durante as celebrações do Dia do Espaço, comemorado em 24 de abril.