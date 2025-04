Copa Sul-Americana: Vasco recebe Lanús de olho na liderança do Grupo G

O Vasco entra no gramado de São Januário, nesta terça-feira (22), pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino encara o Lanús (Argentina), pelo Grupo G e precisa vencer o adversário mais forte da chave, já que apenas o primeiro colocado se classifica diretamente às oitavas de final da competição. A Rádio Nacional transmite o jogo a partir das 21h15 (horário de Brasília), com narração de André Marques, comentários de Rodrigo Campos, reportagem de Carlos Molinari e o plantão de notícias com José Roberto Cerqueira.

No momento, Vasco e Lanús têm os mesmos quatro pontos. Mas os argentinos lideram pelo critério do saldo de gols, com dois a mais que a equipe brasileira.

Notícias relacionadas:

Fábio Carille, técnico do Gigante da Colina defende que o time tenha a mesma concentração que mostrou no último sábado (19), no Maracanã, quando empatou sem gols com o Flamengo, pelo Brasileirão.