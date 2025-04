Cristianismo se afasta da mensagem de Jesus, diz pastor Ed René Kivitz

O pastor faz uma leitura do cristianismo ao longo do tempo e de como a fé e as igrejas foram mudando desde o Império Romano.

Kivitz também criticou o uso literal da Bíblia para justificar comportamentos contemporâneos. "A Bíblia não faz sentido lida e interpretada literalmente", declarou. "Jesus diz assim: 'se o seu olho faz você pecar, arranca o olho'. Eu não conheço nenhum cristão, nem Papa, que arranca o olho." Segundo ele, muitos preceitos bíblicos tinham objetivos sanitários ou civis, e não podem ser aplicados de forma anacrônica.

Ao defender a necessidade de atualizar a leitura do texto sagrado, Kivitz citou exemplos como a legislação que obrigava mulheres estupradas a se casarem com os agressores, ou o apedrejamento de adúlteros. "Não dá para você ler o que a Bíblia tem de regulação ética e transpor para cá", disse. "Eu não vou corrigir Deus, eu vou atualizar a Bíblia no sentido de perceber o que ela dizia para aquele mundo e o que ela diz para o mundo de hoje."

Para Kivitz, há um abismo entre o evangelho de Jesus ? centrado em amor, solidariedade e justiça ? e o cristianismo institucionalizado, que se aproximou do poder. "O evangelho é boa notícia anunciada aos pobres. A religião e o cristianismo poderoso têm um Estado, um exército, são ricos e influentes", disse.

