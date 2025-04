Demarcar territórios é luta contínua dos povos indígenas, diz ministra

A ministra acrescentou que foram firmadas parcerias com diferentes ministérios em prol das temáticas, como a efetivação do aumento da imunização contra doenças nos territórios. Inclusive, no próximo sábado (26), será lançado o mês da vacinação na Bahia.

"Ações concretas"

Outras parcerias envolvem ampliar a educação nos estados e também fomentar a agricultura indígena. "São várias as iniciativas que a gente faz para que a gente entregue ações concretas nos territórios".

Em relação ao meio ambiente, a ministra contextualizou que lideranças indígenas participarão de agendas do evento oficial da COP 30, em Belém, e também de agendas paralelas em propostas contra as mudanças climáticas.

"É importante abrir os espaços para os indígenas participarem e terem também esse direito de escuta direta", afirmou.

Sônia Guajajara ressaltou que os indígenas são os principais guardiões da biodiversidade e também os primeiros mais impactados com os fenômenos extremos.