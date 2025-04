Professores municipais de SP decidem continuar greve

Além disso, os servidores municipais cobram:

a incorporação aos salários dos 44% pagos como abono complementar de pisos salariais para ativos e aposentados da educação;

o fim dos 14% de contribuição previdenciária, considerada desproporcional pela categoria;

a redução de jornada de trabalho para profissionais de outras categorias da educação, como inspetores e merendeiras; e

melhores condições de prevenção à saúde.

A prefeitura ingressou na Justiça com ação para a instalação de dissídio coletivo de greve, com pedido de liminar, concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). O juízo determinou o funcionamento das escolas com pelo menos 70% dos profissionais de educação, com pena de multa diária de R$10 mil para cada sindicato envolvido na greve.

A categoria deve se mobilizar novamente na quarta-feira (23), quando a proposta salarial da prefeitura tem previsão de avaliação na Câmara dos Vereadores, onde há possibilidade de votação em sessão extraordinária. Nova assembleia foi convocada para quinta-feira, também na sede do legislativo paulistano.

*Colaborou Matheus Crobelatti, estagiário sob supervisão de Eduardo Correia