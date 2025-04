Trabalhador segue em estado grave após incêndio em plataforma

Em nota, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) exigiu da Petrobras "medidas imediatas para garantir a integridade dos trabalhadores, a apuração rigorosa do ocorrido e a implementação urgente de políticas que priorizem a vida, a segurança e a responsabilidade com o patrimônio público e ambiental".

A plataforma é operada pela Petrobras. Em nota, a companhia informou que as pessoas que permaneceram na plataforma estão bem. Disse ainda que a PCH-1 (Cherne 1) "não produz petróleo desde 2020. A unidade contava com 177 pessoas a bordo que atuavam na manutenção da integridade das instalações e habitabilidade. Instaurada comissão para apurar as causas do incidente."

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), as atividades de exploração e produção de petróleo no país registraram 731 acidentes só no ano passado.