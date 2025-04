Visita do papa ao Brasil reuniu 3,7 milhões de pessoas no Rio em 2013

O papa Francisco, nascido na Argentina, manteve uma relação de proximidade com o Brasil. Em julho de 2013, a primeira viagem apostólica de Francisco foi ao Brasil. Ele veio ao país por ocasião da 28ª Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o primeiro evento do tipo em um país de língua portuguesa e o segundo na América do Sul. O evento foi realizado no Rio de Janeiro.

Além disso, durante o seu papado, foram muitas referências ao país com mais fiéis católicos no mundo, como o dia em que ele disse, brincando, que "Deus é brasileiro".

