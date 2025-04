Estudantes e professores fazem ato contra racismo em Higienópolis

Estudantes, professores e pais de alunos do Colégio Equipe fizeram nesta quarta-feira (23) um ato para repercutir ainda mais as denúncias de um caso de racismo cometido no shopping Pátio Higienópolis, localizado no bairro de mesmo nome, em São Paulo. Dois alunos da instituição do ensino fundamental II denunciam que foram abordados, na última quarta-feira (16), de maneira discriminatória por uma das funcionárias encarregadas de fazer a segurança do centro comercial.

A manifestação reuniu centenas de pessoas, que se agruparam no cruzamento da Avenida Higienópolis, onde fica o shopping, com a Avenida Angélica. A maioria dos manifestantes eram alunos do ensino básico, provenientes não somente do Colégio Equipe, mas de outras instituições que se solidarizaram e aderiram à mobilização.

Notícias relacionadas:

Em comunicado que convocava a comunidade a participar do movimento, o Equipe destacou que o protesto foi puxado por movimentos sociais que lutam pelo direito à moradia e contou com o apoio do Instituto Equipe, Equipreta e Grêmio Sankara.