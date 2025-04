Libertadores: Botafogo enfrenta o Estudiantes em La Plata

? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 22, 2025

O Alvinegro ocupa o terceiro lugar da chave, após estrear com derrota de 1 a 0 para a Universidad de Chile (Chile) e superar o Carabobo (Venezuela) por 2 a 0.

O técnico Renato Paiva tem o desfalque do zagueiro Jair e continua sem o atacante Santiago Rodriguez. A boa notícia é que o defensor Alexander Barboza, que sentiu uma lesão no início do jogo contra o Atlético-MG, viajou junto com o elenco botafoguense.

Contratado em fevereiro, o treinador Renato Paiva soma sete partidas à frente do Alvinegro de General Seceriano, somando duas vitórias, dois empates e três derrotas. O mau começo gera críticas e até o dono do clube, John Textor, já veio a público manifestar apoio ao técnico e afirmar que ajustes de rotas podem acontecer ao longo da temporada. Paiva reconhece o mau momento, mas prometeu reação logo após a derrota por 1 a 0 para o Galo: "Efetivamente, concordo que os resultados não estão a aparecer. A fase não é boa, mas este grupo já viveu isto e vamos reverter essa fase com muito trabalho".