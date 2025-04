Sesc celebra Dia Nacional do Choro com eventos gratuitos em São Paulo

As atividades são voltadas para todas as idades com propostas para a primeira infância, como a apresentação Baile no Colo: Choro!, e também para idosos. Outro destaque vai para o grupo Chora - Mulheres na Roda, que traz o protagonismo feminino e negro dentro do gênero.

Também se apresentam Mestrinho, Guinga, Cristovão Bastos, Toninho Ferragutti, Eudóxia de Barros, além de grupos como Sonhos de Lundu, Chora - Mulheres na Roda (RJ), Regional do Motta e Escola de Choro de São Paulo.

A programação se estende para outras cidades com ações nas unidades do Sesc de Santos e São José dos Campos, além de atividades formativas nos Centros de Música do Sesc Consolação e Sesc Vila Mariana.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Correia