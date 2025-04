TV Brasil exibe final da Copa Verde entre Goiás e Paysandu

>> Saiba como sintonizar em sua cidade

Goiás e Paysandu prometem um confronto equilibrado. No jogo de ida, disputado no início do mês no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), nenhum dos times balançou as redes. Caso haja novo empate, o título será definido nos pênaltis.

Sobre a Copa Verde

A Copa Verde é uma competição regional de futebol, criada em 2014, que reúne clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e do Espírito Santo. O campeão garante vaga na Copa do Brasil. O regulamento da edição 2025 é similar ao de anos anteriores. A primeira fase contou com 24 equipes. Oitavas de final, quartas de final e semifinais tiveram jogos únicos; e a final é realizada em dois jogos - ida e volta.

