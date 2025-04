Bolão de Balneário Gaivota (SC) leva prêmio de 25 milhões na Mega-Sena

Um bolão com nove cotas feito no município de Balneário Gaivota (SC) acertou as seis dezenas do Concurso 2.855 da Mega-Sena, sorteadas nesta quinta-feira (24). O prêmio é de R$ 25.245.913,23.

Os números sorteados foram: 12 - 16 - 24 - 31 - 51 - 55.

A aposta foi feita na Lotérica Gaivota, e o grupo apostou com sete números.