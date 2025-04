Contag e Sindnapi se posicionam sobre Operação Sem Desconto

O aposentado ou pensionista que não tenha autorizado os descontos também pode solicitar o estorno de valores cobrados indevidamente. Para isso, ele deve entrar em contato com a entidade responsável que recebeu as quantias descontadas, cujo telefone é informado no contracheque do beneficiário.

Se preferir, o interessado também pode enviar e-mail para o endereço eletrônico acordo.mensalidade@inss.gov.br, informando o ocorrido.

Veja quais são as 11 entidades associativas que foram alvo da Operação Sem Desconto: