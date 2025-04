Entidade critica proposta para remoção de famílias da Favela do Moinho

No primeiro dia de remoção, na última terça-feira (22), foram feitas dez mudanças, de acordo com o governo. Segundo a gestão, há adesão de pelo menos 719 famílias (87%), das quais 558 estão aptas a assinar os contratos e receber o imóvel assim que estiver pronto. No informe divulgado, o governo menciona uma lista com 25 empreendimentos apresentada às famílias.

Uma porção da área onde está a favela é de propriedade da União e, por isso, foi solicitada a cessão, a fim de abrir caminho para a implementação do parque.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), afirmou que, de fato, há falta de precisão nas informações sobre os lugares de destino das famílias e, portanto, incerteza, e que a cessão da parte do terreno está condicionada ao pleno suporte à totalidade delas. A cessão também depende do compartilhamento de detalhes do projeto do parque, planejado pelo governo paulista.

"O governo federal apoia as ações de mudança das famílias que já possuem um novo endereço, como as que estavam programadas para esta terça-feira (22), desde que essa seja a efetiva vontade das famílias e feitas sem intervenção de força policial", defende em nota encaminhada à Agência Brasil.

Para Nelson Che, uma das lideranças do movimento de luta pelo direito à moradia no centro, trata-se de uma política higienista, que joga os mais pobres para a beira de rios e para a sua criminalização, porque passam a ser acusados de serem responsáveis, inclusive, por danos ao meio ambiente, com a habitação irregular.

"É uma política de higienização, que empurra para as represas, para poluir nossas águas e levar a fama de que estão poluindo a água de São Paulo", denuncia o líder. "A gente luta contra essa desigualdade social, essa desigualdade territorial. Porque o território não pode ser para meia dúzia e uma dúzia viver entregue à marginalidade. Vejo muita reforma urbana, mas não é de inclusão social."