Faturamento do setor de panificação cresce 11% em 2024

A Região Norte do país liderou o crescimento do faturamento do setor em 2024, com um aumento de 16,3%. Já o Sudeste, região onde se concentra o maior número de empresas, cresceu 8,8%.

A cidade de São Paulo permaneceu sendo a capital com maior número de estabelecimentos (21.358), seguida por Rio de Janeiro (12.191), Belo Horizonte (4.809), Brasília (4.723) e Salvador (4.005).