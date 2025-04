São Paulo suspende repasse a entidade que acolhe crianças com câncer

A Secretaria de Saúde do estado de São Paulo deixou de renovar convênio com a Casa Hope, instituição filantrópica que acolhe crianças em tratamento de câncer e transplantadas de medula óssea, fígado e rins. A entidade oferece alimentação, moradia, apoio no acesso a medicamentos e transporte para os pacientes provenientes do interior e também de outras regiões do país, como Norte e Nordeste.

De acordo com a instituição, o convênio ocorre há mais de 15 anos, com renovação anual, porém não foi renovado neste ano. O recurso estadual é responsável por cerca de 50% do orçamento da entidade, com cerca de R$ 1,4 milhão por ano.

Com a suspensão, a