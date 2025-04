Caminhos da Reportagem vence Prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo

Na reportagem vencedora, a equipe do Caminhos da Reportagem apresenta histórias reais de quem enfrentou o AVC, além de entrevistas com médicos e especialistas, destacando a importância da celeridade no atendimento médico - o que é decisivo para evitar sequelas mais graves.

No evento de premiação, com dinâmica a ser divulgada nas próximas semanas, serão reveladas as classificações finais (primeiro, segundo e terceiro colocados) de cada categoria.

Assista ao episódio completo:

Sobre o programa

O Caminhos da Reportagem é exibido todas as segundas-feiras, às 23h. O programa leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.