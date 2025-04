Enem 2025: saiba como pedir isenção de taxa de inscrição

Os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 de graça têm até às 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira (25) para preencher as informações solicitadas no formulário online e encaminhar a documentação necessária.

O procedimento deve ser realizado exclusivamente na página do participante do exame, com o login no portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br. No mesmo site, o solicitante poderá conferir se a solicitação foi concluída com sucesso.

Notícias relacionadas:

Não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos, por exemplo, por pais ou responsáveis.