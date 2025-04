Botafogo e Fluminense disputam clássico no Nilton Santos

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 24, 2025

Agora, diante do Alvinegro de General Severiano, o Tricolor das Laranjeiras colocará no gramado o que tem de melhor. Assim, uma possível escalação do Fluminense para o clássico é: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Arias e Cano.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Botafogo e Fluminense com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Carlos Molinari e de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: