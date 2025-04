No Vaticano, Lula diz que papa fez história ao combater desigualdades

Após acompanhar a Missa de Exéquias do papa Francisco no Vaticano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado (26) que o nome do pontífice marcou a história e destacou ainda o trabalho do santo padre no combate às desigualdades sociais em todo o mundo.

"Perdemos o líder religioso mais importante deste primeiro quarto do século 21. Papa Francisco não era apenas um papa. Ele era um papa preocupado com a guerra de Gaza, com a fome, com as coisas que afligem o povo do mundo inteiro", avaliou o presidente, em rápida conversa com jornalistas.

Acompanhado da primeira-dama,"acho que foi uma dívida que nós pagamos a um homem que prestou serviços à humanidade".