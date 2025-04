Após um ano, centro de Porto Alegre tenta virar página das inundações

Das muitas imagens chocantes das enchentes de maio de 2024, que arrasaram o Rio Grande do Sul, a inundação do Mercado Público de Porto Alegre, o mais antigo do Brasil, está entre as mais marcantes.

As águas do Guaíba começaram a invadir o prédio icônico da capital gaúcha ainda na manhã do dia 3 de maio daquele ano, obrigando os comerciantes a fecharem as lojas rapidamente.

Aquelas águas subiriam por mais de 1,5 metro de altura, superando a enchente de 1941, até então a maior já vista.