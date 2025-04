Grupos de Bumba Meu Boi do Maranhão se apresentam no Rio

Os grupos de Bumba Meu Boi Maracanã e Sonhos do Maranhão se apresentaram neste domingo (27) na Feira de São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, para divulgar a manifestação artística.

As festividades do São João começam no estado nordestino no dia 4 de maio e vão até o último dia de julho.

Considerada patrimônio imaterial do Brasil , a, mas, introduzidos principalmente por meio da religiosidade, segundo a Secretaria de Turismo do Maranhão.